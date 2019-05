भीड़ न होने से रैली करनी पड़ी रद्द, तो अनुपम खेर बोले- मेरी सारी फिल्में भी तो हिट नहीं हुई हैं

अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों पत्नी किरण खेर के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं. चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार के अनुपम खेर एक रैली को संबोधित करने वाले थे, मगर भीड़ न जुटने की वजह से उन्हें रैली कैंसिल करनी पड़ी. रैली रद्द करने की घटना स्थानीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही और अखबारों की हेडलाइन बनी. इससे अनुपम खेर काफी नाराज दिखे.

रैली रद्द होने की खबरों से चिढ़े 64 वर्षीय बीजेपी समर्थक अनुपम खेर ने कहा कि 'मैंने 515 फिल्में की हैं और सभी हिट नहीं हुए हैं.'

मंगलवार को अनुपम खेर ने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें अच्छी खासी लोगों की मौजूदगी थी. इस पर अनुपम खेर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कुछ न्यूजपेपर इस नई तस्वीर को भी अखबार में जगह देंगे.

उन्होंने कहा कि 'मुझे उम्मीद है कि जिन अखबारों ने कम भीड़ की वजह से मेरी रैली रद्द होने वाली खबरों को प्रकाशित किया, वह आज के इस रैली की तस्वीर को भी जगह जरूर देंगे. तब मैं मानूंगा कि वे न्यूट्रल हैं.'

बता दें कि मंगलवार को चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे. अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ ऑटोग्राफ और सेल्फी लेना चाह रहे थे. खेर खुद भीड़ की तस्वीरों को क्लिक करते देखे गए.

नपुम खेर ने एक ट्वीट कर कहा कि 'पहली तस्वीर में जो न्यूज है वह सही है. मैं रैली स्थल पर काफी पहले पहुंच गया. वहां कोई नहीं था. इसलिए मैं अगले स्थल पर चला गया. मगर दूसरी तस्वीर में सच्चाई है. खुशी होगी अगर यह न्यूजपेपर इसी तन्मयता से कल के एडिशन में इस खबर को पब्लिश करेगा. '

The news in the 1st pic is true. I reached the venue early. There was nobody there. So I went to the next venue. But the other pics here also represent the truth. Will be delighted if the concerned news paper shows the same earnestness & sincerity in tomorrow's edition. Fair????? pic.twitter.com/zz0Qno90of