अरविंद केजरीवाल ने कहा- लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी, यह बताए कारण

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण का हवाला देकर कहा है कि 56 फीसदी लोगों को लगता है कि पुलवामा हमले और भारत पाक तनाव को लेकर भाजपा को अपने आचरण के कारण चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ेगा.

इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि यह शर्म की बात है कि केजरीवाल देश के सैनिकों की जांबाज कार्रवाई को नफा-नुकसान के तौर पर देख रहे हैं.

केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ‘आप' ने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें पता चला है कि जिस तरह से भाजपा, भारत और पाकिस्तान के टकराव से निपट रही है उसका लोगों पर नकारात्मक असर पड़ा है.

दिल्ली में आज 'आप' और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन, होगी 'जलाओ पॉलिटिक्स'

बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि 56 फीसदी लोगों को लगता है कि भाजपा अपने आचरण की वजह से चुनाव हारेगी.

56% people said BJP will suffer losses becoz of its conduct https://t.co/gLO8ffPiQV