बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर भड़के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा- आप तो हमेशा झूठ ही...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बीजेपी के मैनिफेस्टो (BJP Manifesto) को झूठा बताया है. उन्होंने (Arvind Kejriwal) इसे लेकर सोमवार को एक ट्वीट किया. केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने लिखा कि मोदी सर, आपने 2014 में दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य का वादा किया था. पर आपने नहीं किया. अब आपने अपने मैनिफेस्टो में से ही हटा दिया? ये तो सरासर दिल्ली वालों के साथ धोखा है. इसका मतलब आप अपने मैनिफेस्टो में झूठ बोलते हो. तो फिर आपके बाकी वादों पर भी जनता कैसे यकीन करे? एक अन्य ट्वीट मे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बीजेपी के मैनिफेस्टो (BJP Manifesto) को जुमलों की किताब बताया था. उन्होंने (Arvind Kejriwal) कहा था कि बीजेपी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि 2014 में जो जुमले मैनिफेस्टो के रूप में जनता के सामने रखे गए थे.

उनका क्या हुआ. नोटबंदी क्यों की गई यह बताने की मोदी-शाह में हिम्मत तक नही है? हर साल दो करोड़ नौकरियां का क्या हुआ? किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों है?

BJP unveils a fresh set of jumlas without telling the country what is the fate of its 2014 jumlas.



Modi-Shah don't have the courage to speak on why demonetisation was done ? What happened to two crore jobs ? Why were farmers pushed towards destruction?