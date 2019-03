लोकसभा चुनाव से पहले असम गण परिषद ने किया BJP के साथ गठबंधन, नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में छोड़ा था NDA

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने पुराने साथी असम गण परिषद को एक बार फिर साथ लाने में कामयाब रही. देर रात भाजपा और असम गण परिषद (Asom Gana Parishad) ने चुनाव से पहले गठबंधन करने का फैसला किया. गठबंधन की रूपरेखा के अगले एक-दो दिनों में तय कर ली जाएगी. यह फैसला भाजपा के महासचिव राम माधव और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा की लंबी बैठक के बाद लिया गया. इस गठबंधन का ऐलान भाजपा के महासचिव राम माधव ने किया. उन्होंने इसके साथ ही बताया कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट गठबंधन का तीसरा साथी होगा.

भाजपा महासचिव राम माधव ने गठबंधन का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, 'चर्चा के बाद भाजपा और असम गण परिषद ने आगामी लोकसभा चुनाव में असम में कांग्रेस को हराने के लिए साथ काम करने का फैसला किया है. गुवाहाटी में भाजपा के हिमंता बिस्वा शर्मा और अतुल बोरा और एजीपी के केशव महंता की मौजूदगी में इसकी ऐलान किया गया. गठबंधन का तीसरा साथी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट होगा.'

After discussion, BJP and AGP have decided to work together in the coming Parliament election in Assam to defeat Congress. Announced it at Guwahati in d presence of Himanta Biswa Sarma of BJP and Atul Bora and Keshav Mahanta of AGP. BPF will be d 3rd partner in d alliance. pic.twitter.com/QxVG9fbwXS