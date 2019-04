जया प्रदा के खिलाफ अमर्यादित बयान को लेकर आजम खान पर चला EC का 'डंडा', मेनका गांधी पर भी कार्रवाई

बीजेपी (BJP) उम्मीदवार जया प्रदा (Jaya Prada) के खिलाफ सपा (SP) नेता आजम खान (Azam Khan) की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग ने जया प्रदा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आजम खान को 72 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी है. आजम खान पर यह आदेश मंगलवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होगा. आजम खान ने रविवार को रामपुर में एक जनसभा के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

Election Commission bars Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan from election campaigning for 72 hours starting from 10 am tomorrow, for violating Model Code of Conduct during his election campaign held in Rampur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/a9GJl385Kk

आजम खान के अलावा केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर भी चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग ने मेनका गांधी के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगाई है. मेनका गांधी के खिलाफ भी चुनाव आयोग का यह आदेश मंगलवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होगा.

Election Commission bars Union Minister and BJP leader Maneka Gandhi from election campaigning for 48 hours starting from 10 am tomorrow, for violating Model Code of Conduct during her election campaign held in Sultanpur. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/XIFzCm2pQC