VIDEO: आजम खान की एक और बदजुबानी, MP के विदिशा में पत्रकारों से कही यह बात...

सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की एक और बदजुबानी सामने आई है. पहले जया प्रदा के खिलाफ 'खाकी अंडरवियर' वाले आपत्तिजनक बयान के बाद सपा नेता (SP Leader) ने पत्रकारों से बदतमीजी की. दरअसल, पूर्व राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे आजम खान (Azam Khan News) से जब जया प्रदा (Jaya Prda) के खिलाफ दिए गए उनके बयान पर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'आपके वालिद की मौत में आया था'. आपके वालिद मर गए तो आया था. इससे पहले यूपी के रामपुर से भाजपा (BJP) की लोकसभा उम्मीदवार जया प्रदा (Jaya Prda) के खिलाफ 'खाकी अंडरवियर' वाले आपत्तिजनक बयान देने पर आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. आजम खान ने हालांकि बाद में सफाई भी दी थी. आजम खान ने सोमवार को स्पष्ट किया था कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है.

