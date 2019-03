BSP ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के खिलाफ सतबीर नागर को उतारा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सहारनपुर से हाजी फजर्लुरहमान, बिजनौर से मलूक नागर, नगीना से गिरीश चंद्र, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब, गौतमबुद्धनर से सतबीर नागर, बुलंदशहर से योगेश वर्मा, अलीगढ़ से अजीत बालियान, आगरा से मनोज कुमार सोनी, फतेहपुर सीकरी से राजवीर सिंह और आंवला से रूचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया है. बता दें, उत्तर प्रदेश में मायावती (Mayawati) की बहुजन समाज पार्टी अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. इनके अलावा अजीत सिंह की पार्टी रालोद भी इस गठबंधन का हिस्सा है. बसपा 38, सपा (SP) 37 और रालोद तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

