बंगाल: झारग्राम में BJP कार्यकर्ता का मिला शव, पार्टी ने कहा- TMC कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर की हत्या

पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में बीती रात भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक कार्यकर्ता का शव मिला है. भाजपा कार्यकर्ता का नाम रमन सिंह है. इसके लिए भाजपा ने राज्य में सत्तारुढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर आरोप लगाया है. हालांकि, टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन करते हुआ कहा है कि उनका रमन सिंह की मौत से कोई संबंध हैं. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर हत्या की है. भाजपा कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद इलाके में तनाव का मौहाल बना हुआ है.

बता दें, कोलकाता से 167 किलोमीटर दूर झारग्राम में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के छठे चरण के तहत के तहत मतदान जारी है. बंगाल में इस सहित आठ सीटों पर चुनाव हो रहे हैं.

West Bengal: BJP worker Raman Singh found dead last night in Gopiballabpur, Jhargram. More details awaited. pic.twitter.com/MVAdDUOrn0

वहीं एक दूसरी घटना में राज्य के भगबानपुर और पूर्वी मेदिनीपुर में दो भाजपा कार्यकर्ताओं को बीती रात गोली मार दी गई. इसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं को जख्मी हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पिछले चरणों में राज्य में कई जगह हिंसा देखने को मिली थी. कई सीटों पर भाजपा और कार्यकर्ताओं में झड़प की घटनाएं सामने आई थीं.

West Bengal: Two BJP workers Ananta Guchait & Ranjit Maity shot at last night in Bhagabanpur, East Medinipur. Both the injured admitted to hospital. More details awaited.