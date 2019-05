बिहार: मुजफ्फरपुर के होटल में मिलीं EVM और VVPAT मशीनें, मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर संसदीय सीट पर सोमवार को हुए मतदान के दौरान एक होटल से EVM बरामद होने के बाद विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. हंगामे के बाद मौक़े पर पहुंचे SDO कुंदन कुमार ने EVM को क़ब्ज़े में कर लिया. उन्होंने इसे बड़ी लापरवाही करार देते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई की बात कही है. EVM के कस्टोडिन सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

इस मामले में मुजफ्फरपुर के डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा कि सेक्टर ऑफिसर को कुछ रिजर्व मशीन दिए गए थे, ताकी खराबी के दौरान उसे बदला जा सके. ईवीएम मशीनों को रिप्लेस करने के बाद उसे होटल में मशीनों को नहीं ले जाना चाहिए था, जो नियमों के खिलाफ है. चूंकि उसने उल्लंघन किया है, इसलिए विभागीय जांच की जाएगी. ईवीएम बदलने के बाद उनकी कार में 2 बैलट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और दो वीवीपैट मशीनें थीं.'

Alok Ranjan Ghosh, DM, Muzaffarpur: He shouldn't have unloaded the machines in the hotel which is against rules. Since he has violated an departmental investigation will be done. #Biharhttps://t.co/2LA0O6DGg1