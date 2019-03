बिहार NDA ने उम्मीदवारों का किया ऐलान: शत्रुघ्न सिन्हा की सीट से लड़ेंगे रवि शंकर प्रसाद, जानें- कौन किस सीट से लड़ेगा चुनाव

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए बिहार में एनडीए (Bihar NDA) ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. ऐलान पटना में भाजपा (BJP) दफ्तर में किया गया. इस दौरान जदयू (JDU), भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र यादव और सुशील मोदी भी मौजूद हैं. भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने लिस्ट जारी करते हुए कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, हमारे भाजपा, जनता दल यूनाइडेट और लोजपा के उम्मीदवारों की सूची हैं. हम तीनों दलों के नेता जदयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति, लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी.

लोकसभा क्षेत्र के अनुसार सूची देखिए.

वाल्मीकिनगर-वैद्यनाथ प्रसाद महतो(जदयू)

पश्चिमी चंपारण- संजय जायसवाल(भाजपा)

पूर्वी चंपारण-राधा मोहन सिंह(भाजपा)

शिवहर-रमा देवी(भाजपा)

सीतामढ़ी- डॉ. वरुण कुमार(जदयू)

मधुबनी-अशोक कुमार यादव(भाजपा)

सुपोल- दिनेश्वर(जदयू)

अररिया- प्रदीप सिंह(भाजपा)

किशनगंज- महमूद अशरफ(जदयू)

कटिहार-दुलार चंद गोस्वामी(जदयू)

पुरनिया-संतोष कुमार कुशवाहा(जदयू)

मधेपुरा- दिनेश चंद्र यादव(जदयू)

दरभंगा-गोपाल जी ठाकुर(भाजपा)

मुजफ्फरपुर-अजय निषाद(बीजेपी)

वैशाली- वीणा देवी(लोजपा)

गोपालगंज-डॉ. आलोक कुमार सुमन(जदयू)

सीवान-कविता सिंह(जदयू)

महरागंज-जनार्दन(भाजपा)

सारण-राजीव प्रताप रुड़ी(भाजपा)

हाजीपुर-पशुपति कुमार पारस(लोजपा)

उजियारपुर-नित्यानंद राय(भाजपा)

समस्तीपुर-रामचंद्र पासवान(लोजपा)

बेगूसराय-गिरिराज सिंह(भाजपा)

खगड़िया-लोजपा के खाते में गई है (उम्मीदवार की घोषणा बाकी है)

भागलपुर-अजय कुमार मंडल(जदयू)

बांका-गिरिधारी यादव(जदयू)

राजीव रंजन सिंह(जदयू)

नालंदा-कौशलेंद्र कुमार(जदयू)

पटना साहिब-रविशंकर प्रसाद(बीजेपी)

पाटलिपुत्र- राम कृपाल यादव(बीजेपी)

आरा-राजकुमार सिंह(बीजेपी)

बक्सर- अश्विनी कुमार चौबे(बीजेपी)

सासाराम-छेदी पासवान(बीजेपी)

काराकाट- महाबली सिंह(जदयू)

जहानाबाद- चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी(जदयू)

गया- विजय कुमार मांझी(जदयू)

नवादा- चंदन कुमार(लोजपा)

जमुई- चिराग कुमार पासवान (लोजपा)

