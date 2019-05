बिहार: छपरा के एक पोलिंग बूथ पर तोड़ी गई EVM, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के पांचवें चरण के तहत बिहार की पांच लोकसभा सीटों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में मतदान जारी है. सारण लोकसभा सीट के तहत पड़ने वाले छपरा में एक पोलिंग बूथ में ईवीएम तोड़ने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि छपरा के पोलिंग बूथ नंबर 131 पर रणजीत पासवान नाम के युवक ने ईवीएम तोड़ी है, इसके बाद पुलिस ने पासवान को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें, सारण में सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के समधी एवं पार्टी प्रत्याशी चन्द्रिका राय के बीच है.

