लोकसभा चुनाव: थोड़ी देर में जारी होगी बीजेपी की पहली सूची, पार्टी मुख्यालय में बैठक के बाद होगा उम्मीदवारों का ऐलान

बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी होगी. 4 बजे पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी, बैठक के बाद उम्मीदवारों का एलान होगा. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद होने हैं. पार्टी के सीनियर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला 4 बजे के बाद से ही शुरू हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर आज फैसला नहीं होगा. रविवार को यूपी कोर ग्रुप की मीटिंग अमित शाह के साथ होगी. यूपी कोर ग्रुप की सुबह 10 बजे होगी मीटिंग. 18 मार्च की बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग में यूपी की पहली लिस्ट आयेगी.



दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शाम से ही शुरू हो चुका है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई बड़े नेता मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे.

Delhi: Union Ministers Sushma Swaraj, Kiren Rijiju, and former MP CM Shivraj Singh Chouhan arrive at BJP headquarters for the party's Central Election Committee (CEC) meeting. pic.twitter.com/GZFhMF386q