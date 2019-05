एक और बदजुबानी: बीजेपी उम्मीदवार ने बसपा सुप्रीमो मायावती को बताया 'यूपी की गुंडी'

लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मी के बीच एक बार फिर से बदजुबानी सामने आई है. उत्तर प्रदेस की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बृजभूषण शरण सिंह ने विवादित बयान दिया है. मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवार बृजभूषण शरण सिंह यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को गुंडी बताया है. उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव के बाद मायावती को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता.

भाजपा उम्मीदवार बृज भूषण शऱण सिंह ने कहा कि मायावती ने मुझे एक रैली के दौरान गुंडा और आंतकवादी बताया था. मगर मैं कहना चाहूंगा कि वह यूपी की गुंडी हैं और मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी, मगर चुनाव बाद वह खुद जेल जाएंगी.

Brij Bhushan Sharan Singh,Kaiserganj BJP candidate: Mayawati ji at a rally in Gonda called me a 'Gunda'. I would like to say that she is UP's 'Gundi' and she threatened to throw me into jail after elections when infact it is she who will go to jail (3.5.19) pic.twitter.com/Hea42CFQgb