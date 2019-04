छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में BJP के काफिले पर नक्सलियों ने किया हमला, MLA भीमा मंडावी समेत 5 की मौत

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दंतेवाड़ा (Dantewada) में नक्सलियों (Naxal Attack) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MLA भीमा मंडावी (Bheema Mandavi) के काफिले पर हमला (BJP Convoy Attacked) किया. हमले में बीजेपी एमएलए भीमा मंडावी (Bheema Mandavi News) समेत 5 की मौत हो गई. एंटी नक्सल अभियान के डीआईजी पी सुंदर राज ने भीमा मंडावी के मौत की पुष्टि की है. बता दें नक्सलियों ने दंतेवाड़ा (Dantewada) जिले के श्यामगिरी के पास कुआकुंडा में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर हमले को अंजाम दिया है. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि काफिले में बुलेटप्रूफ गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए हैं. पूरे इलाके की घेराबंदी कर नक्सलियों की तलाश जारी है. बता दें कि यह पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है.

बता दें कि जब विधायक के काफिले को निशाना बनाया गया तब वह तब चुनाव-प्रचार करने जा रहे थे. घटनास्थल से मिले फोटो से ऐसा लगता है कि नक्सलियों ने इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए धमाके को अंजाम दिया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के काफिले पर हुए हमले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है.

#SpotVisuals: BJP MLA Bheema Mandavi killed in naxal attack in Dantewada. According to CRPF, the escort vehicle of Chhattisgarh State Police also came under the blast. 5 personnel of Chhattisgarh State Police are critically injured. pic.twitter.com/EdJMiQgjep