Election 2019: दिग्विजय के मंच से PM मोदी की तारीफ करने वाले युवक को BJP ने किया सम्मानित, जानें पूरा मामला 

भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तारीफ़ करने वाले युवक को बीजेपी ने सम्मानित किया. जानकारी के अनुसार युवक को भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में बुलाकर सम्मान किया गया है. युवक का नाम अमित माली (Amit Mali) है. सम्मान समारोह के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि युवक ने सम्मान करने लायक काम किया है. बता दें कि भोपाल (Bhopal Seat) के बैरसिया में रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh News) ने मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा था कि किसी के खाते में 15 लाख रुपये आए क्या?

Bhopal: Bharatiya Janata Party (BJP) felicitates Amit Mali, the youth who said 'Modi ji did surgical strike and killed terrorists' when called on stage and asked 'did you get Rs 15 lakhs in your account?' by Congress leader Digvijaya Singh. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/qR0aaNMxKL

Amit Mali: He (Digvijaya Singh) had asked who all got 15 lakhs in their accounts, so I raised my hand, then I went to the stage and told him about the surgical strikes, he made me step down from the stage. Nobody misbehaved with me afterwards. pic.twitter.com/oxjgFgwD8h