BJP ने परेश रावल की सीट से इस नेता को मैदान में उतारा, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख तय किया नाम

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को अभिनेता से नेता बने परेश रावल (Paresh Rawal) की संसदीय सीट अहमदाबाद पूर्व के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया. इस बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में इस सीट से हसमुख एस पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है. पटेल 2012 में विधायक चुने गए थे और इसके बाद साल 2017 में फिर विधानसभा चुनाव जीते थे. बता दें, अहमदाबाद पूर्व से मौजूद सांसद परेश रावल ने खुद चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा प्रकट की थी. रावल ने पहले ही कहा था कि फिल्मों व्यस्त होने की वजह से वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते. भाजपा ने उनकी बात भी मान ली. रावल ने कहा था, 'मैंने पार्टी को चार-पांच महीने ही बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता. लेकिन आखिरी फैसला पार्टी का ही होगा.'

एचएस पटेल गुरुवार को पर्चा दाखिल करेंगे. इस दौरान परेश रावल उनके साथ ही रहेंगे. रावल ने ट्वीट किया है, 'अहमदाबाद पूर्व सीट से भाजपा उम्मीदवार एचएस पटेल को बधाई देने और समर्थन के लिए चेन्नई से मेरे संसदीय क्षेत्र जा रहा हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि वह भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे.'

Flying out of chennai to my constituency to congratulate and support our BJP candidate from amdavad east Shri H.S . Patel . Am sure and certain that he will win with thunderous margin and excel in his duties as Member of Parliament.