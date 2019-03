कानपुर से मुरली मनोहर जोशी की जगह बीजेपी ने यूपी सरकार के इस मंत्री को दिया टिकट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की जगह कानपुर से सत्यदेव पचौरी को टिकट दिया है. सत्यदेव पचौरी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं. वह कानपुर के गोविंद नगर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी हैं. बता दें कि मुरली मनोहर जोशी से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी गांधीनगर से टिकट काट दिया था. आडवाणी की जगह अमित शाह को इस सीट से मैदान में उतारा गया है.

