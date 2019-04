उमा भारती से मिलकर फूट फूट कर रोईं प्रज्ञा ठाकुर, केंद्रीय मंत्री ने पोछे आंसू, देखें VIDEO

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) केंद्रीय मंत्री उमा भारती से मिलकर रो पड़ीं. भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती (Uma Bharti) ने प्रज्ञा ठाकुर से भोपाल में ही मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो गईं और रो पड़ीं. प्रज्ञा को रोते देखे उमा भारती ने उनके आंसू पोछे. इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर की गाड़ी में सवार उनके साथी लोगों से उन्हें पानी देने के लिए कहा गया. उमा भारती ने कार में बैठी प्रज्ञा ठाकुर के आगे झुककर प्रणाम किया.

रविवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को संत बताया था और कहा था कि मेरी उनसे कोई तुलना नहीं है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री उमा भारती से जब यह पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनका स्थान ले लेंगी, तो उन्होंने कहा कि, 'वह (साध्वी प्रज्ञा) एक महान संत हैं. मेरी उनसे तुलना मत करिये. मैं तो सिर्फ एक साधारण और मूर्ख प्राणी हूं'.

#WATCH Madhya Pradesh: Pragya Singh Thakur, BJP's LS candidate from Bhopal breaks down while meeting Union Minister and senior BJP leader Uma Bharti in Bhopal. pic.twitter.com/SqcvJPCfnZ