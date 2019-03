गिरिराज सिंह का छलका 'दर्द': मुझसे बात किए बिना बदली मेरी सीट, पार्टी बताए ऐसा क्यों किया

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को बीजेपी ने इस बार बेगूसराय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है. मगर खबर है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से नहीं बल्कि नवादा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार में अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. इसी क्रम में बीजेपी ने गिरिराज सिंह को नवादा सीट की जगह बिहार के बेगूसराय से टिकट दिया है. गिरिराज सिंह पहले दबी जुबान में बेगूसराय से लड़ने में आनाकानी कर रहे थे, मगर अब वह खुलकर बीजेपी की राज्य इकाई के खिलाफ बोल रहे हैं और उनका कहना है कि बेगूसराय सीट पक्की करने से पहले उनसे किसी ने पूछा तक भी नहीं.

समाचार एजेंसी एएनआई से नवादा के सांसद और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि 'मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है क्योंकि बिहार में किसी भी सासंद की सीट नहीं बदली गई है. मुझसे बिना पूछे इसका फैसला लिया गया. बिहार बीजेपी नेतृत्व को मुझे बताना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया. बेगूसराय से मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मगर मैं अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता.'

Giriraj Singh, BJP: My self respect is hurt that no other MP's seat was changed in Bihar. It was decided without talking to me. State BJP leadership should tell me why was it done. I've nothing against Begusarai but I can't compromise with my self respect. #LokSabhaElection2019pic.twitter.com/g7ld6k3myF