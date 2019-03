बदले साक्षी महाराज के सुर, कहा- अगर टिकट नहीं मिला तो भी करुंगा चुनाव प्रचार

लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद नेताओं के बीच टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है. बीजेपी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है. उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज पार्टी को धमकी दिए जाने की बात को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को किसी भी तरह की धमकी नहीं दी है. मैं पहले भी अपने पार्टी के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा हूं. मेरे टिकट को लेकर किसी भी तरह की शंका नहीं है. मुझे पता है कि उन्नाव से मुझे ही टिकट मिलेगा. यदि किसी स्थिति में पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो भी मैं पार्टी के चुनाव प्रचार करुंगा.

BJP MP Sakshi Maharaj on his letter to Mahendra Nath Pandey,UP BJP Chief:I haven't given any warning to the party. I was&I am with the party. There's no if or but, I know I'll get the ticket from Unnao. In case,I don't get it then I'll campaign for party for #LokSabhaElection2019pic.twitter.com/q8yH7xCH5F