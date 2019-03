शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी से कहा -सर, कम से कम 'यह काम' तो कर दीजिए, नहीं तो इतिहास में सबसे नीचे चले जाएंगे

बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) और बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते. एक बार फिर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तीखा ट्वीट किया है. मसला पूरे कार्यकाल में एक भी प्रेस कांफ्रेंस न करने का है. शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी से कम से कम एक प्रेस कांफ्रेंस कर सवालों का सामना करने की अपील की है. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा-सर, चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, अब तो कम से कम एक ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस कांफ्रेंस कर दीजिए, जिसका सेशन बनावटी न हो. साथ ही यह प्रेस कांफ्रेंस राग दरबारी और सरकारी मानसिकता वाला मीडिया न करे. नहीं तो आप लोकतांत्रिक दुनिया के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में नीचे गिर जाएंगे, जिनके कार्यकाल में एक भी प्रश्नोत्तर सत्र नहीं हुआ. एक अन्य ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा- क्या आपको नहीं लगता कि सरकार बदलने और नए नेतृत्व के पहले यह उचित और सही समय है कि आपको अपने सभी पक्षों के साथ बाहर आना चाहिए. अपने कार्यकाल के अतिम सप्ताह और महीनों में आपने यूपी, बनारस आदि भागों में 150 परियोजनाओं की घोषणा की है. फिर भी आपको शुभकामनाएं देता हूं.

राफेल फाइल चोरी होना शर्मनाक

बीजेपी के असंतुष्ट सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल से जुड़े दस्तावेज के गायब होने को बहुत शर्मनाक और दुखद बताया. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी और उनके परिजनो से मुलाकात के बाद सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, रक्षा मंत्रालय से दिनदहाड़े फाइल का गायब हो जाना वह भी आखिरी वक्त पर जब कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी हो दुखद और शर्मनाक है, बीजेपी नेता ने कहा, उस वक्त ये कहना कि फाइलें गायब हो चुकी है दस्तेवाज गुम हैं तो मैं समझता हूं कि यह बडे शर्म और दुख की बात है. यह (फाइल) गायब भी हुई है तो रक्षा मंत्रालय से.

Now that dates have been accounced, Sir, ab toh kum se kum, ek press conference (PC) kar dijiye. A free & fair session, not choreographed, researched or rehearsed & without the press known for Raag Darbari & Sarkari mindset. You shall go down in history, as the only PM, in a