प्रियंका गांधी की गंगा-जमुनी तहजीब यात्रा पर BJP का तंज: चुनाव में आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और स्विट्जरलैंड या इटली चले जाते हैं

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में उत्तर प्रदेश में अपनी खोयी जमीन की तलाश में कांग्रेस (Congress) महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा-जमुनी तहजीब यात्रा पर निकली हैं. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) की यात्रा पर तंज करते हुए भाजपा (BJP) ने सोमवार को कहा कि गांधी परिवार के लिये हर चुनाव 'पिकनिक' की तरह है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने प्रियंका की यात्रा पर कहा, 'गांधी परिवार के लिये तो हर चुनाव पिकनिक की तरह है. उसके सदस्य यहां आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं. चुनाव खत्म होने के बाद वे स्विट्जरलैंड या इटली रवाना हो जाते हैं.'

प्रियंका गांधी के नौका के जरिये गंगा की 100 किलोमीटर की यात्रा शुरू किये जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'जैसे ही नये चुनाव की घोषणा होती है, गांधी परिवार का कोई नया सदस्य सामने आता है और खुद को जादुई नेता समझने लगता है. उन सम्मानित नेता (प्रियंका) ने पूर्व में हुए चुनावों में भी कांग्रेस के लिये प्रचार किया था, इसके बावजूद उनकी पार्टी को अपने घर में ही हार का मुंह देखना पड़ा था.'

Dy CM D Sharma on Priyanka Gandhi Vadra: Had it been old times,they would've been called a 'Rajgharana'. They come during elections, have picnic, go back&return after 5 yrs. 'Boat yatra' is only for votes. Inki boat yatra mein khot pehle hi inke sehyogiyon ne darsha diya. (18.03) pic.twitter.com/caOcWJkIiC