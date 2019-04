क्या पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? जानें अमित शाह ने क्या दिया जवाब

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा सवाल किया गया, जिसकी पिछले कुछ दिनों से काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से पूछा गया कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया. बता दें कि अमित शाह ने इससे पहले रैली को ममता बनर्जी पर जमकर हमले किये और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया.

प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट इसिलिए मिली, क्योंकि मामला फर्जी था: अमित शाह

दरअसल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से संवाददाता सम्मेलन में पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि 'नहीं, अभी इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है.'

BJP President Amit Shah on being asked if Prime Minister Modi will also contest from West Bengal: No, there is no such plan at the moment. pic.twitter.com/xWBStTiOVf