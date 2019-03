VIDEO: टिकट को लेकर पटना में रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राज्यसभा सांसद के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट

लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर बीजेपी ने भले ही बिहार में सीटों का बंटवारा कर लिया हो, मगर अब पार्टी के भीतर से ही असंतोष की लहर सामने आने लगी है. पटना में आज भारतीय जनता पार्टी के ही दो दिग्गज नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई. पटना एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के समूह ने केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविशंकर प्रसाद गो बैक और आरके सिन्हा जिंदाबाद (बीजेपी के राज्यसभा सांसद) के नारे लगाए.

दरअसल, मंगलवार को दोपहर में पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के ही सांसद आरके सिन्हा के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है. बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा भी टिकट चाहते थे, मगर उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया. यही वजह है कि आरके सिन्हा के समर्थकों (बीजेपी कार्यकर्ता) ने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ हल्ला बोल दिया. बता दें कि आरके सिन्हा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं और पास पटना शहर में भी चौकीदारों की एक बड़ी फ़ौज है.

#WATCH Group of BJP workers protest outside Patna airport, raise slogans "Ravi Shankar Prasad, go back, go back! RK Sinha (BJP Rajya Sabha MP) zindabad, zindabad!" #Bihar#LokSabhaElectionspic.twitter.com/mFBHaGdiCD