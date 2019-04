गौतम गंभीर के बाद अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी पर लगा दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप, BJP ने दी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया

बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लग रहा है. बीजेपी (BJP) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कोर्ट को दी अपनी शिकायत में कहा है कि सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, एक साहिबाबाद से तो दूसरा चांदनी चौक से. गौरतलब है कि सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) से पहले पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) पर भी दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा था.

Delhi: BJP leader Harish Khurana(in file pic) has filed complaint against Sunita Kejriwal ,wife of Delhi CM Arvind Kejriwal in Tis Hazari Court. Complainant has alleged that Sunita Kejriwal has 2 voter IDs, one from Sahibabad(Ghaziabad) and one from Civil Lines (Chandni Chowk). pic.twitter.com/J28As5spq4

— ANI (@ANI) April 29, 2019