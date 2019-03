लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 12वीं लिस्ट, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश-राजस्थान और कर्नाटक के प्रत्याशियों के नाम

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की 12वीं लिस्ट जारी कर दी है. इसमें जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के प्रत्याशी शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर की लद्दाख सीट से जेटी नमग्याल, मध्य प्रदेश की बालाघाट से धाल सिंह बिसेन, राजगढ़ से रोडमल नागर, खरगोन से गजेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है. राजस्थान की चुरू सीट से राहुल कंसवान, अलवर से बालकनाथ, बंसवारा से कनकमल कटारा को टिकट दिया गया है. कर्नाटक की चिकोदी से आनंद साहिब, रायचूर से राजा अमरेंद्र नायक, कोप्पल से एस कराड़ी को टिकट दिया गया है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारे हैं. लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन राज्यों से बहुत सीटें मिली थीं. जिनमें राजस्थान में तो सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा, कहा- देश की सुरक्षा नहीं इनके लिए घुसपैठिए महत्वपूर्ण

BJP releases 12th list of 11 candidates in Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra & Rajasthan for #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/6GNeE0K0Ab