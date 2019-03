BJP की एक और LIST जारी, जयंत सिन्हा, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 46 उम्मीदवारों के नाम, जानिये कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

बीजेपी (BJP) ने लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) को लेकर एक और लिस्ट (BJP List) जारी की. इस लिस्ट के अनुसार जयंत सिन्हा (Jayant Sinha) को हजारीबाग से टिकट दिया गया है वहीं, अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे. श्रीपाद नाईक को उत्तर गोवा से, नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना, जनार्दन मिश्रा को रीवा और राकेश सिंह तोमर को जबलपुर से टिकट दिया गया है. मुरैना से अनूप मिश्रा का टिकट काटकर नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है. बता दें कि बीजेपी अब तक 286 सीटों का ऐलान कर चुकी है. बीजेपी की इस लिस्ट (BJP List) में मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम हैं. लिस्ट में जबलपुर से प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को वहीं, दमोह से प्रहलाद पटेल को फिर से टिकट दिया है. यानी मध्यप्रदेश के ज्यातर सांसदों पर पार्टी भरोसा जताया गया है. इससे पहले आज ही बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी. इसमें तेलंगाना की 6, उत्तर प्रदेश की 3, पश्चिम बंगाल से एक और केरल की 1 सीट पर उम्मीदवार तय किए थे.

JP Nadda, BJP: We will declare 46 seats today. Shripad Naik to contest from North Goa, Narendra Singh Tomar from Morena, Janardan Mishra from Reva, Rakesh Singh from Jabalpur. pic.twitter.com/U1L3Af6w90