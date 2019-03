यूपी के बाद बिहार में भी BJP के स्टार प्रचारक नहीं रहे आडवाणी-जोशी, 42 लोगों की LIST में जानें किसका है नाम

बिहार (Bihar) में पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) प्रचार के लिए बीजेपी (BJP) ने स्‍टार प्रचारकों (Star Campaigners) की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्‍ण आडवाणी (Lal krishna Advani News), कलराज मिश्र जैसे नेताओं का नाम नहीं है. सूची में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्‍वराज, उमा भारती, स्‍मृति ईरानी समेत 42 लोगों का नाम है. बिहार के लिए उम्‍मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है. उस सूची में बीजेपी नेता शत्रुघ्‍न सिन्‍हा (Shatrughan Sinha) का नाम नहीं था. उनकी जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट दिया गया है.

बिहार के स्टार प्रचारकों की List

