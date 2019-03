झारखंड में AJSU के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी

बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में हुई. बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई. बीजेपी मुख्यालय पर हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे. बैठक में झारखंड में झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया.

बैठक के बाद बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की कुल 14 सीटों में से 13 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) चुनाव लड़ेगी.

बताया जाता है कि बैठक में टिकट बंटवारे के लिए नियम बनाए गए. राज्यसभा सांसदों और विधायकों को मैदान में उतारने के बारे में भी फैसला लिया गया.

गौरतलब है कि बीजेपी ने सांसदों से उनके प्रदर्शन की रिपोर्ट भी मांगी है. इसी के आधार पर टिकट तय किया जाएगा. बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को दो पेज का पत्र भेजा है जिसमें पिछले पांच साल के कामकाज का हिसाब मांगा गया है.

बीजेपी सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्रों में केंद्र की सबसे सफल पांच योजनाओं का लेखाजोखा मांगा गया है. उन्हें पार्टी को अपने संसदीय क्षेत्र में राज्य सरकार की सबसे सफल पांच योजनाओं का हिसाब भी देना होगा. सांसदों से संसदीय क्षेत्र के शहीदों की जानकारी भी मांगी गई है.

सांसदों से उनके क्षेत्र में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का नाम भी मांगा गया है. बीजेपी ने सांसदों से उनके क्षेत्र में जातीय समीकरण, पिछले चुनावों के नतीजे और वोट प्रतिशत की जानकारी भी मांगी है. सूत्रों के अनुसार सांसदों के इस फीडबैक, पार्टी सर्वे और संगठन की रिपोर्ट के आधार पर उनकी दावेदारी और उम्मीदवारी पर फैसला किया जाएगा.

इधर दिल्ली के बीजेपी के सांसद लोकप्रियता के इम्तिहान से गुज़र रहे हैं. चर्चा इस बात की है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उनमें से कई के टिकट कट सकते हैं. दिल्ली के लिए पार्टी प्रभारी निर्मला सीतारमण पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रही हैं और नए उम्मीदवारों की खोज भी कर रही हैं.

