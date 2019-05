दो TMC विधायकों के BJP में शामिल होने के तुरंत बाद ममता सरकार ने किया कैबिनेट में फेरबदल, इनको मिली बड़ी जिम्मेदारी

टीएमसी के दो विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. टीएमसी के और विधायकों के बीजेपी के संपर्क होने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है. इस बार कैबिनेट में कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है. ममता बनर्जी द्वारी किए गए इस फेरबदल के बाद शुभेंदु अधिकारी को सिंचाई और परिवहन मंत्रालय, सोमेन माहापात्र को स्वास्थ्य एंव पर्यावरण मंत्रालय जबकि राजीव बनर्जी को आदिवासी विकास मंत्री बनाया गाय है.

Cabinet reshuffle in West Bengal Government including Suvendu Adhikary now Irrigation and Transport minister, Somen Mahapatra now Public Health, Engineering and Environment minister and Rajib Banerjee now Tribal development minister