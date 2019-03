लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भारी मात्रा में नकदी बरामद, शराब, सोना-चांदी भी जब्त

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है. कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने बताया, "(आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से) अब तक कुल 54 लाख रुपये की ज़ब्ती की गई है. इसके अलावा 8.53 करोड़ रुपये की शराब, 650 ग्राम सोना तथा 40 किलोग्राम चांदी भी ज़ब्त की गई है. 1,818 एक्साइज़ केस दर्ज किए गए हैं..." आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली से सटे नोएडा दो वैनों से 1.60 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.

Sanjeev Kumar, Chief Electoral Officer Karnataka: Total cash seizure till date (since the imposition of Model Code of Conduct ) is Rs 54 lakh, liquor worth Rs 8.53 crore also seized, 650 gm of gold & 40 kg of silver have also been seized & 1,818 excise cases have been registered. pic.twitter.com/UfaOUHS9BP