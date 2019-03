भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण PM मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव

भीम आर्मी (Bhim Army) के संस्थापक चंद्रशेखर रावण (Chandrashekhar Ravan) पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ वाराणसी (Varanasi) से लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पहले तो वह अपने संगठन से कोई मजबूत प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे, और प्रत्यासी न मिलने पर वह स्वयं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. NDTV से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण (Chandrashekhar Azad Ravan) ने यह बात कही है. उन्होंने कहा कि मोदी जी को आसानी से जीतने नहीं दूंगा. इससे पहले मेरठ पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर रावण से मुलाकात की. इससे कांग्रेस-भीम आर्मी में गठबंधन के कयास भी लगाए जाने लगे.

Meerut: Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra meets Bhim Army chief Chandrashekhar who is undergoing treatment at a hospital. pic.twitter.com/e4QPUJolzW