आंध्र प्रदेश में मतदान शुरू होते ही भिड़े टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थक, देखें- VIDEO

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण का मतदान (1st Phase Lok Sabha Election 2019 Voting) जारी है. 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों (91 Constituencies) पर कुल 1279 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. पहले चरण में तमाम दलों के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है. इस बीच आंध्र प्रदेश से खबर है कि वहां मतदान शुरू होने के बाद तेलुगू देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. कई जगह ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रक्रिया में देरी भी हुई. गुंतकल से पूर्व विधायक और जन सेना पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने मतपत्र इकाई पर पार्टी चिन्ह के सही से छपे ना होने का आरोप लगाते हुए गुस्से में ईवीएम तोड़ दिया. वह ड्यूटी पर तैनात चुनाव कर्मियों पर भी चिल्लाए. गुप्ता को तत्काल हिरासत में ले लिया गया.

#WATCH: Clash broke out between YSRCP and TDP workers in Puthalapattu Constituency in Bandarlapalli, Andhra Pradesh. Police resorted to lathi-charge pic.twitter.com/q7vxRIR0R8