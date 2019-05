मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न कहा- कुछ असाधारण घटित हो रहा है, भगवान हमारी दिल्ली पर कृपा करें

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल( Arvind Kejriwal) ने बुधवार को अचानक ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली(Delhi) में कुछ असाधारण घटित हो रहा है. भगवान दिल्ली की रक्षा करें पहले तो लोग उनके इस ट्वीट का मतलब नहीं समझ पाए. मगर जब अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा मेनन ने कहा- हां, अब यह स्पष्ट है. आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत रही है.तब जाकर पता चला कि अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाहते हैं. अरविंद केजरीवाल का इशारा लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की तरफ था.उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा," पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी(Aam Aadmi Party) के पक्ष में उछाल देखा जा रहा है. कुछ असाधारण घटित हो रहा है. भगवान हमारी दिल्ली पर कृपा करें."

Last few days have seen massive upsurge in favor of AAP in Delhi. Something extraordinary is happening. God bless our Delhi.