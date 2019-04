कांग्रेस का आरोप, PM मोदी के हेलीकॉप्टर में ले जाया गया था संदिग्ध 'बक्सा', जांच की मांग

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी ने दावा किया है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की रैली के दौरान उनके हेलीकॉप्टर में एक संदिग्ध 'काला बक्सा' ले जाया गया था. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जांच की मांग की है. कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए कि आखिर उस बक्से में क्या ले जाया गया था. उन्होंने कहा, 'हमने देखा कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को तीन और हेलीकॉप्टर एस्कॉर्ट कर रहे थे. लैंडिंग के बाद एक हेलीकॉप्टर में से काले रंग का बक्सा (ट्रंक) निकाला गया और उसे जल्दी-जल्दी एक प्राइवेट कार में रख दिया गया. यह कार एसपीजी के सुरक्षा दस्ते का हिस्सा नहीं थी'.

Suspicious box was offloaded from the PM's helicopter in Chitradurga, Karnataka today.



It was rushed to a waiting Innova, which then sped away



The question is,



Why was the box not part of security protocol?



Why wasn't the Innova part of PM's convoy? Whose car was it?



(1/n) pic.twitter.com/lJWVPC5neb