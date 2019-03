कांग्रेस बोली- किसी ने भारत की प्रतिष्ठा को इतना ठेस नहीं पहुंचाया, जितना मोदी ने

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है और मोदी सरकार पर देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया है. दुनिया के कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों में ‘‘राजनीतिक हस्तक्षेप'' पर चिंता जताए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि जनता को मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहिए. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, 'भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा एवं विश्वसनीयता को किसी ने भी मोदी सरकार से ज्यादा आघात नहीं पहुंचाया. 108 अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री एवं समाज शास्त्री चिंतित हैं और आपको भी चिंतित होना चाहिए'.

Nobody has hurt India's global reputation & credibility more than Modi Govt



108 Global Economists & Social Scientists are concerned and YOU should be too!



Vote out a party that hides its massive failures by statistical jugglery & excel sheet management!https://t.co/NESe9c8r8c