एक और वादा: मोदी सरकार की 'स्मार्ट सिटी' योजना को 'साकार' करने के लिए राहुल गांधी के पास है यह मास्टर प्लान

मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी 'स्मार्ट सिटी' योजना अब तक अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो धरातल पर 'कागज का फूल' ही साबित हो पाई है. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी योजना को लेकर एक बड़ा वादा किया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष बनाएगी क्योंकि स्मार्ट शहर बनाने के लिए अच्छे नेताओं की जरूरत होती है. चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की वकालत की है. उनका मानना है कि प्रत्यक्ष चुनाव से जो मेयर 5 साल के लिए चुनकर आएंगे, वे ही शहरों को स्मार्ट बनाने में कारगर साबित हो सकते हैं. 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का वादा किया था. मगर 98 शहरों को सरकार ने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए चुना, जिसमें प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. आलोचकों का कहना है कि परियोजना में प्रगति बहुत ही धीमी रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया 'असली स्मार्ट सिटी अच्छे नेताओं द्वारा बनायी जाती हैं. शहरों में जीवन स्तर सुधारने के लिए हम सीधे तौर पर 5 साल के लिए निर्वाचित मेयर और निर्वाचित परिषदों के साथ मिलकर काम करेंगे. प्रशासन विशेषज्ञों की बहुद्देशीय टीमों द्वारा संचालित किया जाएगा. ये टीमें मेयर एवं परिषदों के प्रति जवाबदेह होंगी.'

Real smart cities are built by good leaders.



To improve quality of life in our cities we will move to directly elected Mayors with 5 yr terms & elected councils.



Administration will be run by multidisciplinary teams of specialists & experts accountable to the Mayor & council.