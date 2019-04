कांग्रेस नेता शशि थरूर गंभीर रूप से घायल, सिर में आई चोट और लगे 6 टांके, पूजा के दौरान हुआ हादसा

कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से उम्मीदवार शशि थरूर एक मंदिर में पूजा करने के दौरान गंभीर रुप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर एक मंदिर में पूजा के दौरान अचानक गिर पड़े. जिसमें उनके सिर में गंभीर चोटें आईं हैं. इलाज के लिए उन्हें तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है. जहां उन्हें 6 टाकें लगे हैं. हालांकि, शशि थरूर खतरे से पूरी तरह बाहर हैं. यह घटना ऐसे वक्त में हुआ जब शशि थरूर मंदिर में तुलाभरम पूजा कर रहे थे. शशि थरूर तुलाभरम अनुष्ठान के तहत खुद को फल और मिठाइयों को बराबर तराजू पर तौल रहे थे, जिस दौरान वह घायल हो गए.

बता दें कि तुलाभरम ऐसी पूजा है जो केरल के कुछ मंदिरों में होती है. इस पूजा में अपने वजन के बराबर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिसमें मिठाई और फल शामिल होते हैं. भगवान को जो भी चढ़ावा चढ़ाना होता है, उसे अपने वजन के बराबर ही करना होता है. इसके लिए मंदिर के बाहर वजन करने के लिए बड़े-बड़े तराजू लगे होते हैं.

#Visuals from Kerala: Congress MP Shashi Tharoor has been injured while offering prayers at a temple in Thiruvananthapuram and has been shifted to General Hospital there. He has suffered injuries on his head and has received 6 stitches. Doctors says he is out of danger. pic.twitter.com/oWPYIDFo1D