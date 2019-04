कांग्रेस का घोषणा पत्र LIVE: कुछ देर में राहुल गांधी जारी करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में थामने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों में सियासी होड़ जारी है. मोदी सरकार यानी बीजेपी को केंद्र से हटाने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले ही लगातार वादों के फेहरिस्त लगा चुकी है. मगर आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे. बता दें कि 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है. ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तक सभी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं. सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मंगलवार की दोपहर कांग्रेस का घोषणापत्र (Congress Manifesto) जारी करेंगे, जिसमें न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी, नीति आयोग को खत्म करने से लेकर दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है.

-बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मुख्यालय पहुंच चुकी हैं. साथ ही इस दौरान पी. चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, एके एंटनी समेत कई दिग्गज कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं.

- बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे.

- कुछ देर में राहुल गांधी जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र.

-राहुल गांधी चुनाव से पहले न्याय योजना और 22 लाख भर्तियों का वादा कर चुके हैं.

- कांग्रेस के घोषणापत्र से जुड़ी समिती के सदस्य और कांग्रेस नेता बालचंद्र मुंगेकर ने कहा कि जह हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम पहले दिन ही राफेल डील की जांच करेंगे.

Bhalchandra Mungekar, member of Congress party's manifesto committee: When we will come to power, on the first day we will initiate an inquiry into Rafale deal and we have included this in the manifesto. pic.twitter.com/gIhi4U4LEd