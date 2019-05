राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी मुझसे चाहे जहां 10 मिनट डिबेट कर लें, सिर्फ अंबानी के घर नहीं जाऊंगा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया. उन्होंने युवाओं को दो करोड़ रोजगार नहीं दिया. वह चुनाव हार रहे हैं. इसका असर उनके चेहरे पर दिख रहा है. राहुल गांधी ने दावा देते हुए कहा- मैं कांग्रेस सरकार बनने पर 22 लाख युवाओं को एक साल के भीतर रोजगार की गारंटी देता हूं. पीएम नरेंद्र मोदी पर सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाया. कहा कि सेना हिंदुस्तान की है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की. राहुल गांधी ने न्याय योजना के बारे में बताता हुए कहा कि जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा, वह खरीददारी करेंगे. इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी. राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए युवाओं, महिलाओं के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आपने सब्सिडी ले ली. गब्बर सिंह टैक्स भी लगा दिया आपने. राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर राफेल डील में 30 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया. कहा कि चौकीदार चोर है पार्टी का नारा है.

Congress President Rahul Gandhi: Process is going on in Supreme Court and I made a comment attributed to SC so I apologized. I did not apologize to BJP or Modi ji. 'Chowkidar Chor hai' will remain our slogan pic.twitter.com/ZQqv72jZNW

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मैने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर टिप्पणी की, जिसके कारण मैने माफी मांगी. मगर मैने बीजेपी या मोदी जी से माफी नहीं मांगी. चौकीदार चोर है-का नारा हमारा जारी रहेगा.

Rahul Gandhi: The Army,Air Force or Navy are not personal properties of Narendra Modi ji like he thinks. When he says that surgical strikes during UPA were done in video games then he is not insulting Congress but the Army. pic.twitter.com/wAPPISCXUq