अमेठी से पर्चा भरने से पहले राहुल गांधी का रोड शो, साथ में हैं बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में केरल की वायनाड सीट से पर्चा भरने के बाद कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुधवार को अमेठी से नामांकन करेंगे, इस दौरान उनकी मां व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), बहन व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra), जीजा राबर्ट वाड्रा, भांजा रेहान और भांजी मिराया भी मौजूद रहेंगी. कांग्रेस अमेठी के सोशल मीडिया प्रभारी अभिषेक वाजपेयी ने बताया, 'राहुल गांधी नामांकन के लिए अमेठी पहुंचेंगे और नामांकन करने से पहले एक रोड शो करेंगे. वे मुंशीगंज-दरपीपुर के रास्ते होते हुए गौरीगंज नगर जाएंगे. रोड शो में क्षेत्र के तमाम लोगों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है.'

कांग्रेस कार्यकर्ता रोड शो को भव्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह रोड शो वायनाड से भी भव्य करने की योजना है. राहुल लगभग दो घंटे तक रोड शो करने के बाद लगभग 12 बजे नामांकन करेंगे. बता दें, राहुल गांधी अमेठी से लगातार तीन बार सांसद चुने गए हैं. 2004 में उन्होंने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी. फिर 2009 में और 2014 में भी वह इस सीट से विजयी रहे थे. पिछली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी को चुनाव में हराया था. इस लोकसभा चुनाव में भी उनके सामने स्मृति ईरानी हैं.

Congress President Rahul Gandhi holds road show in Amethi. Priyanka Gandhi Vadra along with her husband Robert Vadra, son Raihan and daughter Miraya also present. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/1y4hmtPJ6M