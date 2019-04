भारतीय जनता पार्टी (BJP) से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति झा आजाद (Kirti Jha Azad) को झारखंड के धनबाद (Dhanbad) से टिकट दिया गया है. कांग्रेस की तरफ से जारी दो उम्मीदवारों की सूची में कीर्ति झा आजाद (Kirti Azad) का भी नाम शामिल है. कांग्रेस की तरफ से झारखंड के लिए दो उम्मीदवारों की जारी LIST के अनुसार कीर्ति झा आजाद को धनबाद से और खूंटी सीट (आरक्षित) से कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया गया है. बता दें कि कीर्ति झा आजाद (Kirti Azad) अभी बिहार की दरभंगा सीट से मौजूदा सांसद हैं. बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति झा आजाद दरभंगा से ही चुनाव लड़ना चाहते थे. लेकिन बिहार महागठबंधन में दरभंगा सीट राजद के हिस्से में चली गई और वहां अब्दुल बारी सिद्धकी को उम्मीदवार बनाया गया है.

Congress party releases their list of 7 candidates for #LokSabhaElections2019 Jyotiraditya Scindia to contest from Guna (Madhya Pradesh) and Manish Tewari to contest from Anandpur Sahib (Punjab). pic.twitter.com/NzjFiLAewo