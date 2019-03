कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी- तारिक अनवर, कार्ति चिदंबरम समेत 10 उम्मीदवारों के नाम, जानिये कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

कांग्रेस (Congress) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए 10 और उम्‍मीदवारों की सूची जारी (Congress List) की. कांग्रेस की सूची के अनुसार तारिक अनवर बिहार के कटिहार से लड़ेंगे चुनाव. तारिक अहमद (Tariq Anwar) हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं. वहीं, कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद (BK Hariprasad) बेंगलुरु दक्षिण से, कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) तमिलनाडु की शिवगंगा (Sivaganga) सीट से और सुरेश धनोरकर महाराष्‍ट्र के चंद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे. इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार देर रात 38 उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी की थी. इस सूची में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड और मणिपुर की 38 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे.



Congress releases list of 10 candidates-Tariq Anwar to contest from Bihar's Katihar,BK Hariprasad to contest from Bengaluru South, Karti Chidambaram to contest from Tamil Nadu's Sivaganga & Suresh Dhanorkar to contest from Chandrapur in Maharashtra #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/9RUbnkBQ2I