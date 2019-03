लोकसभा चुनाव : कांग्रेस ने गलती सुधारी, अब उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से न्यूज एंकर को दिया टिकट

एक ओर जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर रही हैं वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज सीट से एक ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर डाला. कांग्रेस ने यूपी सरकार में मंत्री रहे और अभी कवियित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की बेटी तनुश्री (27) को महाराजगंज सीट से टिकट देने का ऐलान किया. लेकिन तनुश्री के नाम का ऐलान एक हफ्ते पहले शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी इसी सीट के लिए कर दिया था. लेकिन कांग्रेस ने आज अपनी गलती को सुधारते हुए न्यूज एंकर सुप्रिया श्रीनेत को मैदान में उतार दिया है. आपको बता दें कि शिवपाल यादव की पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 50 सीटों का ऐलान कर दिया है. हालांकि चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि शिवपाल की पार्टी इस चुनाव में कोई जीत दर्ज कर पाएगी इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं लेकिन यह समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए सरदर्द साबित हो सकती है.

I will be taking an active plunge in politics, am grateful to @INCIndia@RahulGandhi@priyankagandhi@JM_Scindia for trusting me with Maharajganj. It will be an honour to keep my late father's legacy alive. I look forward to making a meaningful contribution