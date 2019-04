कांग्रेस उम्मीदवार की बिरयानी पार्टी में टूट पड़े समर्थक, जमकर चले लाठी-डंडे, देखें वायरल VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले (Muzaffarnagar) में एक चुनावी सभा के दौरान बिरयानी (Biryani Party) के लिए लड़ाई हो गई. इस दौरान हुए झड़प में कई लोग घायल हो गए. बता दें कि बिजनौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी (Nasimuddin Siddiqui) के समर्थकों के बीच बिरयानी को लेकर झड़प हुई. अधिकारियों ने बताया कि बिना मंजूरी के एक चुनावी सभा में बिरयानी परोसने पर अधिकारियों को पुलिस में मामला दर्ज कराना पड़ा. इस सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

#WATCH Muzaffarnagar: Clashes broke out in Tandhera village, at the election meeting of Congress candidate from Bijnor - Nasimuddin Siddiqui, as people scrambled for food being served at the venue. Police say, "FIR registered against 7-8 people. Further action being taken."(06.4) pic.twitter.com/nfpLKQXvUn