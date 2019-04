हेलीकॉप्टर चेकिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खोया आपा, वारयल हो रहा VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के हेलीकॉप्टर की कथित जांच (Helicopter Checking) को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा एक आईएएस अधिकारी को निलंबित किए जाने के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) अपने हेलीकॉप्टर की जांच के दौरान आपा खोते नजर आ रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान के मंगलवार को ओडिशा के संबलपुर पहुंचने पर उनके हेलीकॉप्टर की जांच के लिए आए फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस के साथ उन्हें कहासुनी करते देखा जा रहा है. धर्मेंद्र प्रधान मोदी की जनसभा में शामिल होने वाले थे. वीडियो में देखा गया कि प्रधान जांच दल से कागजात मांग रहे थे. हालांकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सूत्रों ने बाद में कहा कि घटना के बाद फ्लाइंग स्क्वाड ने आखिरकार जांच नहीं की.

Please watch the arrogance of BJP leader and Union Minister Dharmendra Pradhan. The way he threatens and rebukes Officers on Election Commission work and stops them from checking his sealed suitcase which is rumored to be carrying.....? pic.twitter.com/xnXb5v2CL6