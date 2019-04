Article 370 पर महबूबा मुफ्ती की चेतावनी- BJP बारूद के ढेर पर खड़े जम्मू कश्मीर में आग से न खेले...

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए अपना घोषणापत्र (BJP Manifesto 2019) जारी कर दिया. पार्टी ने इसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया है. BJP के घोषणा पत्र को लेकर तमात विपक्षी दल हमलावर हैं. इसे लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने भी हमला बोला है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब बात जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की हो तो भाजपा को आग से नहीं खेलना चाहिए. उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अनुच्छेद 370 खत्म करना, राज्य की भारत से आजादी होगी.

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा, 'यदि आप जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करते हैं तो आप राज्य को देश से भी मुक्त करेंगे. मैंने कई बार कहा है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ता है. जब आप इस सेतु को तोड़ते हैं, भारत राज्य पर अपनी वैधता भी खो देगा. वह कब्जा करने वाली ताकत बन जाएगा.' जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थीं, जिसमें पार्टी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti News) ने कहा, 'भाजपा मोर्चों पर असफल हुई है, चाहे वह बेरोजगारी हो, किसानों का मुद्दा हो या महंगाई हो. अब वे मुद्दे तलाश रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वे वोट जुटाने के लिए कर सकें.' पीडीपी नेता ने चेतावनी दी कि भाजपा को आग से खेलने से परहेज करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के विशेष दर्जे में कोई भी बदलाव पूरे दक्षिण एशिया को खतरे में डाल सकता है. उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर पहले ही विस्फोटक के ढेर पर है और हमने उसकी झलक पुलवामा में देखी. यदि भाजपा ऐसे बयान देना बंद नहीं करती है और ऐसे इरादे (अनुच्छेद 370 के बारे में) नहीं छोड़ती है तो इससे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा क्षेत्र जलेगा.'

उन्होंने कहा, 'इसलिए मेरी भाजपा को चेतावनी है कि वह आग से खेलना बंद करे. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में विस्फोटक है। यदि आपने चिंगारी लगाई, सब कुछ आग की लपटों में होगा...कोई जम्मू कश्मीर और भारत नहीं होगा.' इससे पहले मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने पर भारतीय संविधान राज्य में लागू नहीं होगा. उन्होंने एक ट्वीट किया, 'अदालत में समय क्यों गंवायें. भाजपा द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने का इंतजार करें. वह हमें स्वत: ही चुनाव लड़ने से रोक देगा, क्योंकि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा.'

Why waste time in court. Wait for BJP to scrap Article 370. It will automatically debar us from fighting elections since Indian constitution won't be applicable to J&K anymore. Na samjho gay tou mit jaouge aye Hindustan walo. Tumhari dastaan tak bhi na hogi dastaano main. https://t.co/3mvp2lndv2