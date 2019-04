यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की बढ़ीं मुश्किलें, 'मोदी जी की सेना' वाले बयान पर चुनाव आयोग ने तलब की रिपोर्ट

'मोदी जी की सेना' (Modi Ji ki Sena) वाले बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. चुनाव आयोग (Election Commmision) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को भारतीय सेना को 'मोदी जी सेना' कहने पर नोटिस भेजकर 5 अप्रैल तक जवाब तलब किया है. बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के 'मोदी जी की सेना' वाले बयान पर गाजियाबाद के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी. चुनाव आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी. बता दें कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के मद्देनजर एक रैली के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के लिए 'मोदी जी की सेना' शब्द का इस्तेमाल किया था. इसे विपक्ष ने सेना का अपमान बताया था.

Election Commission issues notice to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath over his 'Modi ki sena' remarks, made during a speech. The Commission has asked him to file a reply by April 5. pic.twitter.com/BDX9AEXVLA