Election 2019 Date: चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, क्या इस वजह से चुनाव आयोग कर रहा देरी!

Election 2019 Date: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तारीखों (Election 2019 Date) के ऐलान में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है. कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) पर सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं के लिए करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (Election Commision) आम चुनाव की तिथियों की घोषणा (Lok Sabha Election 2019 Date) करने के लिए प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है. पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) ने ट्वीट कर यह भी दावा किया कि सरकार अपने आखिरी मिनट तक सरकारी पैसों का उपयोग अपने प्रचार के लिए करने की कोशिश कर रही है.

Using govt functions as an excuse for political rallies, flooding TV/radio and print with political ads,

It is seems that EC is giving the government a long rope to campaign till the last moment using public money