Election 2019: गुलाम नबी आजाद ने कहा- हम संख्या में हारे लेकिन यह विचारधारा की हार नहीं, ऐसे हालात में केवल राहुल गांधी कर सकते हैं नेतृत्व

लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है लेकिन नेतृत्व देना एक अलग मामला है. उन्होंने (राहुल गांधी) नेतृत्व दिया जो टीवी पर भले ही कम दिखता हो लेकिन जनता में दिखाई देता है. हमने अपनी हार को स्वीकार किया है लेकिन यह संख्या की हार है, विचारधारा की हार नहीं है.' आजाद ने कहा, 'कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सभी ने राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. किसी को उनके नेतृत्व पर अविश्वास नहीं है. यह स्थिति ही ऐसी थी. अगर कोई ऐसी स्थिति में पार्टी का नेतृत्व कर सकता है तो वह केवल राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हैं. अगर कोई विपक्ष का नेतृत्व कर सकता है तो वह केवल राहुल गांधी हैं.' गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की. जिसे समिति ने ठुकरा दिया है.

